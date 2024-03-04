"الخليوي": حريصون على تطوير وتجويد دور الأخصائي الاجتماعي في المنشآت الصحية

وتَضمنت الفعالياتُ التي نظّمها المجمع بهذه المناسبة معرضًا تعريفيًّا شارك فيه 10 جمعيات خيرية معنية بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرضى وأسرهم، كما تضمنت برنامجًا علميًّا عبارة عن محاضرات وورش عمل شارك فيها نخبة من المختصين والأكاديميين؛ حيث شملت المحاضرات، محاضرة تعريفية عن أهمية شهر الخدمة الاجتماعية قدمتها الأخصائية هيا العبيد، ومحاضرة عن البعد الاجتماعي للصحة بين التمكين والقدرة على التغيير قدّمها الأخصائي طلال السمري، وأخرى عن الأخصائي الاجتماعي وقيادة التغيير قدّمها الأخصائي عبدالله الغامدي، ومحاضرة الكفاءة المهنية في تحسين مهارات الأخصائي الاجتماعي (التدريب والتطوير) قدمتها الأخصائية امتثال الحربي، ورابعة بعنوان "التمكين المهني لممارسي الخدمة الاجتماعية (استراتيجية الممارسة المبنية على البراهين نموذجًا)" قدّمها الأخصائي ناجح العنزي، ومحاضرة الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية مع مدمني المخدرات قدّمتها الدكتورة منال القحطاني، ثم محاضرة عن تطوير مهارات الأخصائي الاجتماعي في تطبيق المقاييس الاجتماعية، قدّمتها الدكتورة وفية الهايف؛ فيما تضمنت ورش العمل، ورشة عمل قدّمها الدكتور ياسر بكار بعنوان "قيادة التغيير في العمل الاجتماعي"، وقدمت الأخصائية الاجتماعية أمل الحواري ورشة عمل بعنوان "طرق وسياسات تعامل الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإيذاء في مستشفيات الصحة النفسية"، وأخيرًا ورشة عمل قدّمها الدكتور محمد إسحاق بعنوان "الأساليب الحديثة في الخدمة الاجتماعية الطبية".