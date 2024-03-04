"الخليوي": حريصون على تطوير وتجويد دور الأخصائي الاجتماعي في المنشآت الصحية

أكد الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع الرياض الصحي الثالث ناصر بن منيع الخليوي، على سعي التجمع وحرصه على تطوير وتجويد دور الأخصائي الاجتماعي في المنشآت الصحية وتمكينه من أداء مهامه بكل احترافية ومهارة وعلم.
وبيّن "الخليوي" أن الخدمة الاجتماعية تُعَد من أهم التخصصات التي تقدم من قِبَل المنشآت الصحية للمرضى وذويهم، وهي خدمة لم تعد محصورة فقط داخل منظومة العمل الطبي؛ بل تعدت ذلك إلى البحث في المجتمع عن أسباب المشكلات الصحية وعمل دراسات دقيقة لأسرة المريض والظروف الاجتماعية المحيطة، كما أن لها مهام رائدة وتتطور بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطلعات رؤية 2030 المباركة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الفعاليات التي ينظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بمناسبة شهر الخدمة الاجتماعية 2024 تحت عنوان "قيادة التغيير من المفاهيم الخاطئة لدور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الصحية للمفاهيم الصحيحة"، والتي حضرها مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من المختصين والمسؤولين.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، أن هذا الاحتفال يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الخدمة الاجتماعية والمنتمين لها، والتعريف بجهودهم المهنية المبذولة، وتعزيز تبادل الخبرات لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين من خلال البرنامج العلمي الذي يقدمه نخبة من المختصين.
وأشار إلى أن مجمع إرادة بالرياض يشدد على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في منظومة البرامج العلاجية والتأهيلية التي يقدّمها بما يملكونه من معرفة ومهارة وخبرة، واستثمار ذلك كله الاستثمار الأمثل لتحقيق أهداف المجمع التي تصب في حصول المريض على الرعاية التي يستحقها وتسهم في استقراره الصحي.
وتَضمنت الفعالياتُ التي نظّمها المجمع بهذه المناسبة معرضًا تعريفيًّا شارك فيه 10 جمعيات خيرية معنية بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرضى وأسرهم، كما تضمنت برنامجًا علميًّا عبارة عن محاضرات وورش عمل شارك فيها نخبة من المختصين والأكاديميين؛ حيث شملت المحاضرات، محاضرة تعريفية عن أهمية شهر الخدمة الاجتماعية قدمتها الأخصائية هيا العبيد، ومحاضرة عن البعد الاجتماعي للصحة بين التمكين والقدرة على التغيير قدّمها الأخصائي طلال السمري، وأخرى عن الأخصائي الاجتماعي وقيادة التغيير قدّمها الأخصائي عبدالله الغامدي، ومحاضرة الكفاءة المهنية في تحسين مهارات الأخصائي الاجتماعي (التدريب والتطوير) قدمتها الأخصائية امتثال الحربي، ورابعة بعنوان "التمكين المهني لممارسي الخدمة الاجتماعية (استراتيجية الممارسة المبنية على البراهين نموذجًا)" قدّمها الأخصائي ناجح العنزي، ومحاضرة الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية مع مدمني المخدرات قدّمتها الدكتورة منال القحطاني، ثم محاضرة عن تطوير مهارات الأخصائي الاجتماعي في تطبيق المقاييس الاجتماعية، قدّمتها الدكتورة وفية الهايف؛ فيما تضمنت ورش العمل، ورشة عمل قدّمها الدكتور ياسر بكار بعنوان "قيادة التغيير في العمل الاجتماعي"، وقدمت الأخصائية الاجتماعية أمل الحواري ورشة عمل بعنوان "طرق وسياسات تعامل الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإيذاء في مستشفيات الصحة النفسية"، وأخيرًا ورشة عمل قدّمها الدكتور محمد إسحاق بعنوان "الأساليب الحديثة في الخدمة الاجتماعية الطبية".