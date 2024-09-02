نادي الصقور السعودي يواصل استعداداته لانطلاق "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024"

ويتزامن المعرض مع سباق الملواح، الذي يقام على مدى ستة أيام، من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، ومزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، الذي يبدأ من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، تزامناً مع موسم طرح الصقور، متيحاً الفرصة لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لحضور مزاد تنافسي سريع ومباشر ينقل عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.