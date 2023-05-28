"كفالة" يوقّع اتفاقية خدمات ذات قيمة مضافة مع "سمة" لتعزيز الحيادية بالقرارات الائتمانية

وتستخدم بطاقة تصنيف السلوك لأغراض أتمتة قرار منح ضمانات التمويل المتعددة والمدعومة من المبادرات القائمة والجديدة، جميع عمليات إدارة الضمان من مد الآجل وتجديد وزيادة سقف تغطية الضمان وتسهيل شروط وأحكام السداد، كما يسهم في حماية مخاطر التمويل، وذلك عبر التنبؤ باحتمالية التعثر، مما يحسن من جودة الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين ورفع نسب قبول العملاء الجدد.