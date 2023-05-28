"كفالة" يوقّع اتفاقية خدمات ذات قيمة مضافة مع "سمة" لتعزيز الحيادية بالقرارات الائتمانية

وقّع الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، هُمام هاشم، اتفاقية تطوير نظام تصنيف السلوك الائتماني ضمن استراتيجية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ممثلة برئيسها التنفيذي سويد الزهراني.
جاء ذلك بحضور ممثل شركة مود فانيس، رئيسها التنفيذي كريستيان جياكوميني، وممثل شركة "قرار" التابعة لـ"سمة"، رئيسها التنفيذي زيد قمحاوي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء أسلوب الحيادية والمنهجية العلمية لقرارات الضمان التمويلية المصدرة من البرنامج، وتكون بمثابة خدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز فرص نمو التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى قدرتها التنافسية من خلال بناء بطاقة تصنيف السلوك لتقييم مخاطر التمويل القائم والقدرة على التوسع والنمو؛ للاستفادة من المبادرات الجديدة التي يقدمها البرنامج لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتستخدم بطاقة تصنيف السلوك لأغراض أتمتة قرار منح ضمانات التمويل المتعددة والمدعومة من المبادرات القائمة والجديدة، جميع عمليات إدارة الضمان من مد الآجل وتجديد وزيادة سقف تغطية الضمان وتسهيل شروط وأحكام السداد، كما يسهم في حماية مخاطر التمويل، وذلك عبر التنبؤ باحتمالية التعثر، مما يحسن من جودة الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين ورفع نسب قبول العملاء الجدد.