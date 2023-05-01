تلبيةً لاحتياجات السوق.. "الصندوق الصناعي" يفتح التقديم على برنامج "نخب" التدريبي

ويُنفّذ برنامج "نخب" بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث سيحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.