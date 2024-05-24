المملكة توقّع 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات في خدمات النقل الجوي

وقال: حقق المؤتمر هذا العام، الذي افتتحه وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مستهل أسبوع احتفالي وتظاهرة لقطاع الطيران هي الأكبر من نوعها عالمياً، أرقاماً قياسية في عدد الحضور، ونوعية المشاركين، والجلسات والحوارات وورش العمل، وفي عدد الصفقات المعلنة، وفي الموضوعات التي تم التطرق لها بمشاركة أكثر من 8500 من خبراء وقادة قطاع الطيران العالمي، بحضور رفيع المستوى ضم 31 وزيراً و77 من قادة هيئات الطيران المدني في 130 دولة، حيث فاق المؤتمر على مدار أيامه الـ 3 التوقعات في حجم الصفقات المبرمة".