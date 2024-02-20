وزارة الإعلام تُطلق مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "سدايا"

أعلنت وزارة الإعلام، اليوم، إطلاق مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "سدايا".
بدوره، أكّد وزير الإعلام سلمان الدوسري؛ أن عام 2024 يعد عام التحوُّل الإعلامي السعودي، نسخّر خلاله كل مشاعرنا وطاقاتنا وقدراتنا وحماسنا لانطلاقة تليق بطموحات القيادة وعزيمة الشعب.
وأضاف الدوسري؛ خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024، أن الوزارة وضعت 3 محاور رئيسة لرسم ملامح مستقبل الإعلام.
وأعلن أن الوزارة تعمل على 3 إستراتيجيات في المنظومة الإعلامية تمثل خريطة طريق نحو إعلام المستقبل، لتعزيز كفاءة القطاع ورفع الجاذبية الاستثمارية وتعزيز الكوادر الوطنية.
وتابع الدوسري؛ أن الإستراتيجيات الثلاث تتضمن أولاً إستراتيجية قطاع الإعلام التي تسهم في تحديد التوجه الإستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث، ثم إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتطوير كوادرها ومواهبها وصناعة محتوى متميّز يصل للمنصات الرقمية العالمية ويستهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة، إضافة إلى إستراتيجية زيادة فعالية شبكة وكالة الأنباء السعودية "واس"، ومكاتبها ومراسليها حول العالم.