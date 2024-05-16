"تعليم جدة" يحتفي باليوم الخليجي لصعوبات التعلم بمعرض توعوي

وقامت اللهيبي بجولة على أركان المعرض المصاحب للفعالية واستمعت لشرح عن محتويات الأركان التي تضمّنت التوعية بأهمية التقنية في الانطلاق لتعليم ذوي صعوبات التعلم القراءة والكتابة والرياضيات، والتوعية بنموذج الاستجابة للتدخل وأثره على صعوبات التعلم، والتوعية بالتدريس التشاركي لذوي صعوبات التعلم، إلى جانب التوعية بتدريس الأقران لذوي صعوبات التعلم، والتوعية باستراتيجيات القراءة النمائية لذوي صعوبات التعلم، وكذلك التوعية بأهمية مشاركة الأسرة في تعليم وتقدم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والتعرف بالقسائم التعليمية ومدى الاستفادة منها.