"تعليم جدة" يحتفي باليوم الخليجي لصعوبات التعلم بمعرض توعوي

دشّنت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، اليوم، فعالية اليوم الخليجي لصعوبات التعلّم تحت شعار "انطلاقة تعلّم 1445هـ"، التي نظمتها إدارة تنمية القدرات ممثلة في قسم ذوي الإعاقة بحضور المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني ومدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري ببهو الإدارة العامة.
وقامت اللهيبي بجولة على أركان المعرض المصاحب للفعالية واستمعت لشرح عن محتويات الأركان التي تضمّنت التوعية بأهمية التقنية في الانطلاق لتعليم ذوي صعوبات التعلم القراءة والكتابة والرياضيات، والتوعية بنموذج الاستجابة للتدخل وأثره على صعوبات التعلم، والتوعية بالتدريس التشاركي لذوي صعوبات التعلم، إلى جانب التوعية بتدريس الأقران لذوي صعوبات التعلم، والتوعية باستراتيجيات القراءة النمائية لذوي صعوبات التعلم، وكذلك التوعية بأهمية مشاركة الأسرة في تعليم وتقدم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والتعرف بالقسائم التعليمية ومدى الاستفادة منها.
وفي ختام الجولة كرمت مدير عام تعليم جدة راعي الفعالية مدارس الضياء، إلى جانب تكريم عدد من مشرفي ومشرفات قسم ذوي الإعاقة.
من جانبه أوضح مدير إدارة تنمية القدرات بتعليم جدة الدكتور محمد الظاهري، أنّ الفعالية تمثلت في المعرض الذي اشتمل على مجموعة من الأركان المختلفة، لتوعية منسوبي التعليم وأولياء الأمور وجميع الزوار ومراجعي الإدارة بذوي صعوبات التعلم، إلى جانب استهدافها تمكين المدرسة ومنسوبيها من الانطلاق واكتشاف الحالات من ذوي صعوبات التعلّم.