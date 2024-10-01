نجاح للمبادرات الحكومية.. تحسّن توظيف السعوديين بالقطاع الخاص في 2024 بدعم القطاعات الواعدة

حقق القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية نموًّا ملحوظًا في أعداد السعوديين العاملين بنهاية الربع الثاني من عام 2024؛ حيث ارتفع عدد العاملين بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية في توفير فرص عمل جديدة؛ حيث زاد العدد بحوالى 92 ألف عامل ليصل إجمالي العاملين السعوديين إلى 2.3 مليون.