اليوم العالمي للجبال يعزز تنوع البيئات ونهضة الطبيعة واستمراريتها لحياة الإنسان

وتمثل هذه الجبال عنصرًا مهمًا في الهوية البيئية والسياحية للمملكة، حيث تشهد خلال السنوات الأخيرة مشاريع تطويرية تهدف إلى تعزيز السياحة الجبلية، وحماية الغابات، وتنمية المجتمعات القاطنة فيها، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث توجد قمم جبال طويق وطميّة وقطن، وسلسلة جبال السروات بقممها الشاهقة الممتدة من شمال إلى جنوب المملكة، إضافة للعديد من القمم الجبلية العالية، وكما هو معروف أن مساحة المملكة هي المساحة الأكبر في شبه الجزيرة العربية التي تتجاوز مساحتها نحو 2.250.000 كيلومتر مربع، حيث تتميز هذه المساحة بالتنوع التضاريسي بشكل كبير، كما تحتوي على الهضاب والصحاري والكثبان الرملية، في حين يتميز الجانب الغربي من البلاد بطبيعته الجبلية.