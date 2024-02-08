بالإدارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي.. 12 بحثًا علميًّا سعوديًّا ضمن فعاليات "مؤتمر تكافؤ الفرص بالبحرين"

من جانبه، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، أن مؤتمر تكافؤ الفرص في نسخته السابعة، يأتي ليحمل إلى العالم أكثر من رسالة، أولها أن التكنولوجيا لم تعد حكرًا على وطن دون الآخر ولا على منطقة دون الأخرى، فالعالم كله متساوٍ في فرص الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، وثانيها أن المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما؛ هو رسالة وجودية إنسانية تتيح لبني البشر دون تفرقة الحصول على احتياجاتهم من خدمات الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة، وثالثها أن الابتكار الرقمي واستدامة الأعمال رسالة قيمية مفادها أن الابتكار من خلال الرقمنة هو تَحَد لا بد أن يكون ماثلًا في الأذهان.