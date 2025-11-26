"الأرصاد" أمطار رعدية غزيرة تضرب عسير والباحة ومكة وتحذيرات من السيول

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض, والمنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف, والحدود الشمالية.