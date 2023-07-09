استكمال أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بوفر يتخطى 24%

يشار إلى أن الوفر المتوقع بلغ 35.4 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 24.7% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 56 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 20 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 335 ألف شتلة سنوياً، كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.