انخفاض تدريجي للحرارة.. "المسند" يكشف عن أبرز خصائص وسمات "سبتمبر"

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن أبرز خصائص وسمات شهر سبتمبر مناخيًّا.
وأوضح المسند أن شهر سبتمبر يتميز بالاستقرار العام، وتبقى الأجواء حارة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الطفيف.
وأضاف أن هذا الشهر يشهد هطول الأمطار عادة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذا مرتفعات الطائف.
وتابع: بُعَيد منتصف الشهر تنشط الأنفلونزا، وفي 23 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي ليسمح بالمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يومًا.