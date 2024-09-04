محليات

انخفاض تدريجي للحرارة.. "المسند" يكشف عن أبرز خصائص وسمات "سبتمبر"

قال: يتميز بالاستقرار العام ويشهد هطول الأمطار فوق المرتفعات الجنوبية الغربية والطائف
عبدالله المسند
عبدالله المسند
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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن أبرز خصائص وسمات شهر سبتمبر مناخيًّا.

وأوضح المسند أن شهر سبتمبر يتميز بالاستقرار العام، وتبقى الأجواء حارة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي الطفيف.

وأضاف أن هذا الشهر يشهد هطول الأمطار عادة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذا مرتفعات الطائف.

وتابع: بُعَيد منتصف الشهر تنشط الأنفلونزا، وفي 23 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي ليسمح بالمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يومًا.

الأرصاد
انخفاض درجات الحرارة
عبدالله المسند

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