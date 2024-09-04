انخفاض تدريجي للحرارة.. "المسند" يكشف عن أبرز خصائص وسمات "سبتمبر"

وتابع: بُعَيد منتصف الشهر تنشط الأنفلونزا، وفي 23 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي ليسمح بالمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يومًا.