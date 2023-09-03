"خذ العلم".. حملة "أكاديمية طويق" للتسجيل في 50 معسكراً وبرامج منتهية بالتوظيف

ضمن أهدافها لتمكين المتدربين بالمهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، أطلقت أكاديمية طويق حملة "خذ العلم" التي تتضمن إعلان بدء التسجيل في أكثر من 50 معسكراً وبرامج منتهية بالتوظيف للمتميزين، في أبرز المجالات والتخصّصات التقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.
وتسعى الأكاديمية من خلال معسكراتها وبرامجها التدريبية؛ إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تمكين الكوادر التقنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في الجهات الحكومية والخاصة بمجالات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وتقنيات الميتافيرس، والتصميم والتصنيع الرقمي، وتطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز، وغيرها من المجالات التقنية الواعدة.
يُذكر أن أكاديمية طويق تستهدف مواكبة نمو الاحتياج للوظائف التقنية في سوق العمل؛ عبر إطلاق معسكرات وبرامج نوعيّة منتهية بالتوظيف للمتميزين، ومتاحة للتسجيل عبر الرابط التالي: https://tuwaiq.edu.sa/bootcamps.
واختتمت الأكاديمية في شهر أغسطس الماضي برنامج طويق للتوظيف بنسخته الثانية، الذي أسهم في توفير أكثر من 3500 مقابلة وظيفية في أكثر من 600 شاغر وظيفي في 50 جهة من مختلف القطاعات، لتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج طويق من مختلف المجالات والتخصصات التقنية والرقمية.
وتُعد أكاديمية طويق الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، حيث تقدم عديداً من البرامج التدريبية والمعسكرات التقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بأبرز المهارات والقدرات اللازمة في مجالات التقنيات الحديثة.