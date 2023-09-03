"خذ العلم".. حملة "أكاديمية طويق" للتسجيل في 50 معسكراً وبرامج منتهية بالتوظيف

وتسعى الأكاديمية من خلال معسكراتها وبرامجها التدريبية؛ إلى مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تمكين الكوادر التقنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في الجهات الحكومية والخاصة بمجالات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وتقنيات الميتافيرس، والتصميم والتصنيع الرقمي، وتطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز، وغيرها من المجالات التقنية الواعدة.