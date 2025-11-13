"وزارة الحج" تتوّج الفائزين بتحدي "إعاشة ثون".. و5 طاهيات سعوديات يتصدرن المراكز الأولى

توج نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط الفائزين بجائزة تحدي "إعاشة ثون" في ختام معرض ومؤتمر الحج 2025 بجدة، إذ نجحت خمس طاهيات في احتلال المراكز الأولى بالمسارات الخمسة للجائزة، وهن: دراين منشي، ومنى محمد اليماني، وفتون هشام حلواني، وريم العنيزان، ومنال التلمساني.
وجرت التصفيات النهائية على مدار ثلاثة أيام قبل اختيار الفائزين من جانب لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الطهاة السعوديين، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة والجهات البحثية والخدمية المشاركة في الحج.
وتأهّل 25 طاهيًا وطاهية من أصل 200 مشارك، حيث جرى اختيار 50 منهم في المرحلة الأولى قبل تقليص العدد إلى 35 ثم إلى 25، ليتم في النهاية اختيار خمسة فائزين أبدعوا في تقديم "طبق الثريد" المستقى من السنة النبوية والمحبب للرسول صلى الله عليه وسلم.
وخلال الحفل الختامي، أُعلن عن منح جامعة أم القرى الفائزين خمسة مقاعد لتدريبهم على مستوى عالمي قبل التحاقهم بإعداد إعاشة الحجاج في موسم الحج المقبل.
من جهته، أوضح رئيس مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني أن هذه المبادرة تأتي لتأهيل طهاة وطاهيات سعوديين للعمل في مجال تقديم الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام.
وقال: إن المبادرة شهدت مشاركة 200 طاهٍ وطاهية سعوديين، وتتضمن ثلاثة مسارات هي: التدريب والتأهيل، والتحدي والابتكار، والدعم والتمكين، حيث نجح 50 طاهيًا وطاهية في المنافسة، وتم تكريم الخمسة الأوائل في المؤتمر.
وأضاف: سيشارك الطهاة الفائزون في تقديم إعاشة الحجاج في موسم حج 1447هـ عن طريق مطوفي حجاج الدول العربية لحجاجها من مختلف قارات العالم.
يُذكر أن المبادرة التي تشرف عليها وزارة الحج تهدف إلى استقطاب الطهاة السعوديين المتميزين وتمكينهم من تقديم حلول إعاشة مبتكرة تُسهم في رفع جودة الخدمات، وتعكس روحانية تجربة الحج والعمرة، ضمن بيئة تنافسية تدعم الإبداع وتواكب معايير الجودة والسلامة العالمية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.