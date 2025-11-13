"وزارة الحج" تتوّج الفائزين بتحدي "إعاشة ثون".. و5 طاهيات سعوديات يتصدرن المراكز الأولى

وتأهّل 25 طاهيًا وطاهية من أصل 200 مشارك، حيث جرى اختيار 50 منهم في المرحلة الأولى قبل تقليص العدد إلى 35 ثم إلى 25، ليتم في النهاية اختيار خمسة فائزين أبدعوا في تقديم "طبق الثريد" المستقى من السنة النبوية والمحبب للرسول صلى الله عليه وسلم.