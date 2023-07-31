الشرقية.. انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع الرياض بالقطيف وإصلاح الطرق بالخفجي

من جانب آخر، قامت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من هذا العام بزراعة 538 شجرة، و233 ألف زهرة، ومسطحات خضراء بمساحة 500 ألف م2 في مدينة الظهران، ضمن حرصها على الجانب البيئي، والشكل الحضاري للمدينة، ورفع جودة الحياة.