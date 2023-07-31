الشرقية.. انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع الرياض بالقطيف وإصلاح الطرق بالخفجي

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الرياض بمحافظة القطيف، بعد استكمال كافة إجراءات نزع الملكية لـ59 أرضاً، ضمن مشاريع أنسنة المدن في المحافظة، وجهود الأمانة في تطويرها وتنميتها بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في محافظة القطيف.
وأوضحت الأمانة، أن مشروع طريق الرياض يربط جزيرتي دارين وتاروت امتداداً لمدينة القطيف حتى بلدات حلة محيش، والخويلدية، والجارودية وصولاً إلى طريق الجبيل الدمام السريع، بطول 5 كلم، وعرض 40م ، فيما بلغت مساحة إزالة 59 عقاراً 200.000 م2، كما سيشمل المشروع تنفيذ كافة أعمال السفلتة، والرصيف، والإنارة، إضافةً لأعمال الأنسنة.
وأشارت إلى أن المشروع يعد أحد نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف لفتح محاور جديدة بالمحافظة لتكون رديفاً للمحاور القائمة، إضافة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق لتحقيق معايير السلامة المرورية.
ونفذت أمانة المنطقة الشرقية إصلاحات الطرق بمحافظة الخفجي، شملت طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومدخل الواجهة البحرية، وذلك ضمن برامج جودة الحياة، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وتمثلت هذه الأعمال في دهان 10770 م2؛ منها 2570 م2 بطريق الملك عبدالله، وأعمال تخطيط الخطوط الأرضية بطول 7350 م2 لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، ومدخل الواجهة البحرية، إضافة إلى إصلاح وطلاء السياج الحديدي بالجزيرة الوسطية بطول 850 متراً طوليًّا لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جانب آخر، قامت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من هذا العام بزراعة 538 شجرة، و233 ألف زهرة، ومسطحات خضراء بمساحة 500 ألف م2 في مدينة الظهران، ضمن حرصها على الجانب البيئي، والشكل الحضاري للمدينة، ورفع جودة الحياة.