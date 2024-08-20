جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح 49 وظيفة "هندسية وحراسة أمنية"

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن طرح 49 وظيفة (هندسية بتخصصات متنوعة وحرّاس أمن) على سلم الوظائف العام والتي ترغب شغلها عن طريق نقل الخدمات من الجهات الحكومية إلى الجامعة.
وسيكون التقديم على هذه الوظائف لمدة (14) يومًا، ابتداءً من الساعة (7.30 صباحًا) من يوم (الأحد) بتاريخ 21/ 2/ 1446هـ الموافق 25/ 8/ 2024م، حتى الساعة (2.30) ظهرًا يوم (السبت) تاريخ 4/ 3/ 1446هـ الموافق 7/ 9/ 2024م، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني فقط: https://www.iau.edu.sa/ar/news/engineering-and-security-guard-jobs-available-at-iau.
وقال المتحدث الرسمي بالجامعة الدكتور طفيل اليوسف: الجامعة أعلنت عن طرح 49 وظيفة هندسية بتخصصات متنوعة وحارس أمن لشغلها عن طريق نقل الخدمات من الجهات الحكومية إلى الجامعة، وسيكون التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني فقط.
وأضاف: يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط المنصوص عليها واتباع التعليمات وهي أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، وعلى المتقدم الاطلاع أولًا على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات والخبرات التي يحملها وفقًا لتصنيف الوظائف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن النقل على وظائف متاحة بالجامعة وبنفس المرتبة التي يشغلها الموظف حاليًا، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، كما يشترط موافقة الجهة المنقول منها قبل البدء في إجراءات النقل، و إن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.
وأشار "اليوسف" إلى أن الوظائف هي مهندس ميكانيكي المرتبة التاسعة، ومهندس معماري المرتبة الثامنة، ومهندس مدني المرتبة الثامنة، ومهندس كهربائي المرتبة الثامنة، ومهندس معماري مساعد المرتبة السابعة، ومهندس ميكانيكي مساعد المرتبة السابعة في الإدارة العامة للمنشآت، ووظيفة حارس أمن ممارس المرتبة الرابعة في إدارة الأمن.