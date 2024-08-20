جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح 49 وظيفة "هندسية وحراسة أمنية"

وأضاف: يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط المنصوص عليها واتباع التعليمات وهي أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، وعلى المتقدم الاطلاع أولًا على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات والخبرات التي يحملها وفقًا لتصنيف الوظائف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن النقل على وظائف متاحة بالجامعة وبنفس المرتبة التي يشغلها الموظف حاليًا، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، كما يشترط موافقة الجهة المنقول منها قبل البدء في إجراءات النقل، و إن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.