مستشفى دله النخيل يجري عملية زراعة حالب بالمنظار الجراحي لطفل في السادسة

تمكّن مستشفى دله النخيل في الرياض، من إجراء عملية جراحية ناجحة ودقيقة بالمنظار الجراحي تتعلق بفصل الحالب من المثانة وإزالة تضيق الحالب وعمل تجميل للحالب، ثم إعادة زراعة الحالب في المثانة، وذلك لطفل يبلغ السادسة من العمر.
وتعود تفاصيل حالة الطفل، في أنه كان يعاني التهابات شديدة في البول وارتفاعاً في درجة الحرارة، مع مغص متكرّر على الجهة اليسرى من البطن، وبعد تقييم الحالة وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والأشعة، تبين أن لدى المريض ضيقاً شديداً في أسفل الحالب الأيسر، مما أثّر في توسع شديد في حوض الكلية والحالب بدرجة عالية جداً، وهذا الأمر أثر سلباً في وظيفة الكلية وأدى إلى فقدان وظيفتها إلى 20%.
وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور حمدان بن حماد الحازمي، استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى دله النخيل قائلاً: "عقب الفراغ من التشخيص ومعاينة حالة الطفل، تم على الفور وضع خطة علاجية، تطلبت حالتها ضرورة تنفيذها على مرحلتين، الأولى تتعلق بوضع تصريف مؤقت للبول من الكلية وذلك لتخفيف حدة الالتهابات وتخفيض الضغط على حوض الكلية والحالب والمساعدة تحسين وظيفة الكلية وتم وضع قسطرة مؤقتة في الكلية عن طريق الجلد، حيث قام بوضعها استشاري الأشعة التداخلية في مستشفى دله د. صالح السميّر، والمرحلة الثانية تمثلت في إجراء عملية جراحية رئيسة".
وأشار البروفيسور حمدان بن حماد الحازمي، إلى أنه وبعد وضع القسطرة المؤقتة، تحسنت صحة الطفل المريض بصورة لافتة، كما توقفت -في الوقت ذاته- الالتهابات المتكررة، وانخفض الضغط على الكلية وتحسنت أيضاً وظيفتها، لترتفع من 20 % إلى 34 %، مضيفاً أنه وبعد ذلك تم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية التدخل الجراحي الرئيس، وذلك بالمنظار الجراحي.
وأوضح البروفيسور الحازمي، أن العملية الجراحية تمت من خلال استخدام المنظار الجراحي، من خلال 3 فتحات، الأولى عن طريق الصرة بحجم 5 ملم، أما الفتحتان الأخيرتان فتم إحداثهما على البطن وذلك بمقدار 3 ملم، ليتم على أثرها اجراء التدخل الجراحي وهو فصل الحالب من المثانة وإزالة الـتضيق مع إجراء تجميل في آخر موضع للحالب المتوسع.
وعقب ذلك، تم إجراء إعادة زراعة الحالب في المثانة بالقدر الكافي وذلك لمنع الارتجاع، أو حدوث أي انسداد بعد هذه العملية، كما تم وضع قسطرة داخلية سوف تزال بعد شهرين من وضعها، وفي الوقت ذاته تمت إزالة القسطرة المؤقتة عن طريق الجلد في الكلية، مؤكداً أنه وبعد التدخل الجراحي تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى بعد مرور ثاني يوم بعد إجراء العملية.
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