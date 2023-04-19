مستشفى دله النخيل يجري عملية زراعة حالب بالمنظار الجراحي لطفل في السادسة

وعقب ذلك، تم إجراء إعادة زراعة الحالب في المثانة بالقدر الكافي وذلك لمنع الارتجاع، أو حدوث أي انسداد بعد هذه العملية، كما تم وضع قسطرة داخلية سوف تزال بعد شهرين من وضعها، وفي الوقت ذاته تمت إزالة القسطرة المؤقتة عن طريق الجلد في الكلية، مؤكداً أنه وبعد التدخل الجراحي تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى بعد مرور ثاني يوم بعد إجراء العملية.