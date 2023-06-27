"السعودية للكهرباء": أحمال تاريخية تشهدها عرفات بلغت 376 ميجا وات واستقرار الخدمة

وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.