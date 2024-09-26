حراك تجاري لمستلزمات الإبل في مهرجان "جادة بالطائف"

وتنوعت محال بيع هذه المستلزمات في عدة مناطق داخل المهرجان؛ حيث يتنافس الباعة في تقديم الجودة العالية محلية ومستوردة، وتلبي احتياجات المربين والملاك بأفضل المعايير منها النسيج المطرزة والمصممة خصيصًا لتزيين الإبل، الأمر أيضًا الذي شجع بعض المستثمرين لتخصيص مصانع لهذا الشأن لما وجدوه من اهتمام وإقبال عالٍ.