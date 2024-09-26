حراك تجاري لمستلزمات الإبل في مهرجان "جادة بالطائف"

تُعد السوق الخاصة بمستلزمات الإبل والعناية بها في مهرجان جادة الإبل بالطائف، من أهم الأماكن التي تشهد حركة مستمرة للمربين.
وتنوعت محال بيع هذه المستلزمات في عدة مناطق داخل المهرجان؛ حيث يتنافس الباعة في تقديم الجودة العالية محلية ومستوردة، وتلبي احتياجات المربين والملاك بأفضل المعايير منها النسيج المطرزة والمصممة خصيصًا لتزيين الإبل، الأمر أيضًا الذي شجع بعض المستثمرين لتخصيص مصانع لهذا الشأن لما وجدوه من اهتمام وإقبال عالٍ.
وشهدت تلك المحال في مهرجان جادة الإبل بالطائف، إقبالًا كبيرًا من الزبائن؛ حيث توافد المشاركون والزوار من محبي الإبل بمختلف المناطق لشراء مستلزماتهم التي تعزز أيضًا التراث العربي والتقاليد المرتبطة بالإبل.