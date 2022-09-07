"العنوان العقارية" تطرح "الجواء" بمساحة 4 مليون متر ² في مزاد علني الشهر المقبل في الرياض

تطرح شركة "العنوان العقارية" مشروع الجواء (مساهمة شرق الحائر) للبيع في مزاد علني سيُقام بتاريخ 4 أكتوبر المقبل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وذلك للراغبين بالانتفاع بأحد أهم مشاريع الرياض العقارية المتجددة والواعدة في سوق العقار السعودي.
وأعلنت "العنوان العقارية" المسوق الحصري لـمخطط "الجواء" عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالمزاد المرتقب، بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر الحالي، واشترطت تقديم شـــيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقاريـــة بمبلـــغ وقـــدره 2 مليون ريال، وتسليمه للشركة قبل انتهاء الموعد المُحدد للتسجيل الموافق يوم الأحد 2 أكتوبر 2022م.
وتعد "الجواء" فرصة رامية لتعزيز قطاع السوق العقاري في المملكة وتحديثه، حيث تحظى أرض الجواء الممتدة على مساحة تقدر بـ 4 مليون متر مربع بمقومات لوجستية وبيئية فريدة شكلت منها فرصة استثمارية لامعة لتنمية الأعمال ورفع المكتسبات الاقتصادية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز الواقع على بعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، ليحدها غربًا طريقي العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد، بمقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية، مما جعلها مشروعًا استثنائيًا لتميزها بتقديم فرصة غير مسبوقة للمستثمرين من خلال ربطهم مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتكون بيئة نموذجية رائدة في مختلف المجالات، بحيث ستسهم في تعزيز الصناعات المحلية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وتحظى الرياض بجملة من المشاريع الداعمة لمسيرة النهضة التنموية، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ضخم عبر احتضانها لـ 50% من اقتصاد المملكة غير النفطي، حيث تشهد الرياض حركة عمرانية متسارعة، وبيئة جاذبة للمستثمرين الراغبين في تسيير أعمالهم وسط بيئة موعودة بالرخاء الاقتصادي والتنمية الحضرية لجعلها ضمن أحد أكبر عشر مدن اقتصادية في المنطقة، خصوصًا مع الاهتمام بتوفير بنى تحتية وخدمات عالية الجودة لتهيئة الرياض لاحتضان ما بين 15 و 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.