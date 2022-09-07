"العنوان العقارية" تطرح "الجواء" بمساحة 4 مليون متر ² في مزاد علني الشهر المقبل في الرياض

وتعد "الجواء" فرصة رامية لتعزيز قطاع السوق العقاري في المملكة وتحديثه، حيث تحظى أرض الجواء الممتدة على مساحة تقدر بـ 4 مليون متر مربع بمقومات لوجستية وبيئية فريدة شكلت منها فرصة استثمارية لامعة لتنمية الأعمال ورفع المكتسبات الاقتصادية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز الواقع على بعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، ليحدها غربًا طريقي العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد، بمقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية، مما جعلها مشروعًا استثنائيًا لتميزها بتقديم فرصة غير مسبوقة للمستثمرين من خلال ربطهم مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتكون بيئة نموذجية رائدة في مختلف المجالات، بحيث ستسهم في تعزيز الصناعات المحلية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.