"الصحة": إنقاذ "خديج" في ينبع بعد 85 يومًا من الرعاية الصحية

وقالت "الصحة": إنه بفضل الله، خرج الطفل مع والدته بوزن 1.8 كيلو، بصحة وسلامة، دون أي مضاعفات من المضاعفات المتوقع حدوثها للمواليد في هذه الحالات مثل: نزيف الدماغ أو اعتلال الشبكية المتوقع حدوثه عند الخدج أو المشاكل التنفسية وغيرها.