مجموعة "روشن" تُوَقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة 9 مليارات ريال

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة "روشن"، أفيناش بانجاركار: "يُعَد هذا التمويل المجمع دليلًا على الثقة التي يضعها السوق في مجموعة روشن والقطاع العقاري في المملكة، وأشاد شركاؤنا من البنوك بالتقدم الذي تحرزه مجموعة روشن في مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء المملكة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى روشن لاستخدام هذا التمويل خلال السنوات القادمة للمضيّ قدُمًا في تعزيز استراتيجيتها الطموحة".