"الهشبول": إدارة السعودية للأزمات في المنطقة محط تقدير إقليمي ودولي

‏وتابع رئيس منتدى النخبة الفكري بأن "السعودية تلعب دورًا رئيسيًّا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مثل جهودها في دعم الحوار بين اليمنيين، وإطلاق مبادرات لحل الأزمة السودانية. مشيرًا إلى أن السعودية تستفيد من علاقاتها الواسعة دوليًّا لطرح حلول عملية، ودعم التوازن في المنطقة.