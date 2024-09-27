"هيئة النقل" تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري

وينصّ التعديل الجديد في المواد على أنه "يحقّ لكل ذي مصلحة خلال "60" يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحقّ له التظلُّم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال "60" يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار"، ويشمل هذا التعديلُ أنشطةَ النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع.