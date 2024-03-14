تحت رعاية خادم الحرمين.. "الجبيل الصناعية" تستضيف المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم

وتشديدًا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم، يأتي إعلان استضافة مدينة الجبيل الصناعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم متزامنًا مع احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، حيث تعد استضافة هذا المؤتمر الدولي بمثابة التشديد على الدور الريادي لمدينة الجبيل الصناعية كنموذج يُحتذى به في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، كما تمثل استضافة المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار مع المدن حول العالم، ووضع خطط عمل مشتركة لتعزيز دور مدن التعلم في مواجهة التحديات العالمية، وخصوصًا تحدي تغير المناخ.