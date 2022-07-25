كوادر وطنية وللمكائن أنواع.. رحلة نسج ثوب الكعبة وما نقش عليه

ونوه "اللقماني"، أنه في بداية عملية النسج التي تتم بشكل آلي بالكامل من خلال تحويل الخيوط من شلل إلى بكرات، والبرم والتجميع، وبعد ذلك تقوم ماكينة "الجاكارد" بإخراجها بشكل جاهز حسب المطلوب منقوشاً أو سادة، وإن العبارات المنقوشة على النسيج خيوط السدى هي: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)، (يالله يالله)، (ياديان يامنان).