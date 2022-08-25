"ديزني+" تكشف عن أعمال رائعة تُعرض للمرة الأولى في 8 سبتمبر

يتضمن المسلسل الكوميدي المكوّن من تسع حلقات مجموعة من ممثّلي أبطال عالم مارفل السينمائي، بمن في ذلك "مارك روفالو" في دور بروس بانر، و"تيم روث" في دور ميل بلونسكي/ أبوميناشن، و"بينيديكت وانغ" في دور وانغ، بالإضافة إلى "جينجر جونزاغا" و"جوش سيجارا" و"جميلة جميل"، و"جون باس" و"رينيه إليز جولدسبيري".