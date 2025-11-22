البرنامج الوطني للتشجير: السِّدر واللوز والتَّنضُب والحَماط من أكثر النباتات المحلية انتشارًا في بيئات الباحة المتنوعة

وأوضح البرنامج، أن منطقة الباحة تحتضن العديد من النباتات المحلية، التي تنتمي إلى فصائل مختلفة، ومن أبرز تلك الفصائل، البطمية، والأكانثية، والدفلية، والبخورية، والقطيفية، والكبارية، والقاتية، والسروية، والأبنوسية، واللبنية، والبقولية، والخبازية، والتوتية، والبانية، والزيتونية، والأملجية، والسدرية، والصفصافية، والأثلية، والمركبة، والبوراجينية، والحملية، والباذنجانية، والخردلية، والعلندية، والشفوية، والعنيبية، والباريسية، والهلبونية، والقنبية، والأهليجية، والشمعية، والآسية، والوردية، والفوية، والسيذابية، والخنازرية، وستيلباسي، والبروقية، الهيبريكية، الحنائية، الالامية، و البيروسية، وغيرها.