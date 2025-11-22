البرنامج الوطني للتشجير: السِّدر واللوز والتَّنضُب والحَماط من أكثر النباتات المحلية انتشارًا في بيئات الباحة المتنوعة

أعلن البرنامج الوطني للتشجير، عن أبرز أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة الباحة، وحجم انتشارها في البيئات المناسبة لزراعتها، إضافة إلى أشهر فئات توزيعها، وأشهر الفصائل التي تنتمي لها، وذلك ضمن جهود وأنشطة التشجير التي يقودها البرنامج في مختلف مناطق المملكة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأكد البرنامج الوطني للتشجير، أن البيئات المتنوعة في منطقة الباحة، تلائم نحو 155 نوعًا من النباتات المحلية، التي تنتشر بشكلٍ متفاوت في مرتفعاتها، ووديانها، وجبالها، ومنحدراتها، وسهولها الصخرية، إضافة إلى الروضات، والنفود، والسهول الساحلية، وغيرها من البيئات، مشيرًا إلى أن هذا التنوع الطبيعي البيئي، أسهم في تعزيز مشاريع التشجير في في جميع مناطق المملكة، دعمًا لجهود الحفاظ على البيئة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج، أن منطقة الباحة تحتضن العديد من النباتات المحلية، التي تنتمي إلى فصائل مختلفة، ومن أبرز تلك الفصائل، البطمية، والأكانثية، والدفلية، والبخورية، والقطيفية، والكبارية، والقاتية، والسروية، والأبنوسية، واللبنية، والبقولية، والخبازية، والتوتية، والبانية، والزيتونية، والأملجية، والسدرية، والصفصافية، والأثلية، والمركبة، والبوراجينية، والحملية، والباذنجانية، والخردلية، والعلندية، والشفوية، والعنيبية، والباريسية، والهلبونية، والقنبية، والأهليجية، والشمعية، والآسية، والوردية، والفوية، والسيذابية، والخنازرية، وستيلباسي، والبروقية، الهيبريكية، الحنائية، الالامية، و البيروسية، وغيرها.
وأضاف، أن من أشهر أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة الباحة، السِّدر، واللوز الشرقي، والتَّنضُب، والحَماط، والضرو، والبُطم، والتالب، والشدّن، والخَزم، والكثأة، والبلسم، والقطف، والمر، والشبارق، والتنضب، والسرْح، والأثرار، والطراح، واليبس، والعرعر، والأبنوس، والتمر هندي، والطلح النجدي، والسيّال، وأم غيلان، والكنهبل، والبان، والثوم، والزيتون البري، والعبال، والصومل، والعفار، والأثل، والصيحان، والعدنة، والكنهان، والمرخ، والإلب، والضرم، والحناء، والياسمين البري، وغيرها.
وأشار البرنامج الوطني للتشجير، إلى أن منطقة الباحة تتمتع ببيئات طبيعية متنوعة وفريدة، أسهمت في انتشار هذه الأنواع من النباتات المحلية، من أبرزها، الجبال، والوديان، والمرتفعات، والمنحدرات، والسهول الساحلية، والصخور، والشعاب، والروضات، وصحراء النفود، وتهامة، والجرف.
يُذكر أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، تأتي في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز نشر ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقيادة الحقبة الخضراء محليًا ودوليًا.