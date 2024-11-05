مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنظِّم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تنطلق غدًا الأربعاء 6 نوفمبر 2024م فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ "3 rd Emergency Medicine Conference "، الذي يُنظِّمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه "85" متحدثًا من داخل السعودية وخارجها، سيقدمون خلاله ما يزيد على "30" محاضرة، و"4" ورش عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "24" ساعة تعليم طبي.
وأكد الدكتور هاني الإبراهيم، استشاري طب الطوارئ رئيس اللجنة العلمية المنظمة، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق هذا المؤتمر المهم، الذي يستهدف أطباء الطوارئ والعناية المركزة، وطب الأسرة، والكوادر التمريضية والمسعفين. مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر من كبرى التظاهرات العلمية في هذا التخصص؛ لما له من أهمية بالغة، تُعنى بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهدِّدة للحياة، إضافة إلى الموضوعات والقضايا المهمة التي سيناقشها نخبة من أبرز الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية.
وأضاف د. الإبراهيم بأن هذا المؤتمر سيناقش أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث، وكذلك إنعاش حالات الكبار والصغار، وكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة في طب الطوارئ، بجانب موضوعات أخرى، مثل مستقبل الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ، واستخدام الواقع الافتراضي في التعليم والتدريب، الذي يتيح للأطباء اتخاذ قرار أسرع وأكثر دقة في اللحظات الحرجة، باستخدام تقنيات مثل: التحليل الفوري للأشعة، وسرعة التشخيص، وتقديم العلاج اللازم.
فيما ستتناول ورش العمل موضوعات مهمة، مثل: عمل الأشعة الصوتية، وتطوير المهارات في طب الطوارئ، وأساسيات البحث العلمي، وعلم السموم.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها تسعى لدعم أنشطة التدريب والتعليم الطبي المستمر؛ وهو ما أثمر وصول عدد البرامج التدريبية لديها إلى "43" برنامج دبلوم وزمالة معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بجانب تخريج دفعات عدة من برنامج د. سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي، وتنظيم آلاف الدورات والندوات والمؤتمرات الطبية، التي تستهدف تأهيل الكوادر الصحية في مختلف التخصصات، ودعم خطط وبرامج توطين القطاع الصحي.