مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنظِّم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ

وأكد الدكتور هاني الإبراهيم، استشاري طب الطوارئ رئيس اللجنة العلمية المنظمة، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق هذا المؤتمر المهم، الذي يستهدف أطباء الطوارئ والعناية المركزة، وطب الأسرة، والكوادر التمريضية والمسعفين. مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر من كبرى التظاهرات العلمية في هذا التخصص؛ لما له من أهمية بالغة، تُعنى بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهدِّدة للحياة، إضافة إلى الموضوعات والقضايا المهمة التي سيناقشها نخبة من أبرز الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية.