من الميدان.. معتمرون: الخدمات تُجسِّد عناية السعودية بتوفير أحدث الإمكانيات لخدمة الحرمَيْن

وأكدت "نصرة حسين" التي جاءت من بريطانيا لأداء العمرة العناية الفائقة من الجهات المعنية كافة بخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من وصولهم إلى المطار حتى وصولهم إلى المسجد الحرام، وحرصهم على تقديم التسهيلات والتجهيزات كافة لتسهيل تنقُّلهم، داعية الله -عز وجل- أن يجزي القائمين كافة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم في خدمة المسلمين القادمين من أنحاء العالم.