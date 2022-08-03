من الميدان.. معتمرون: الخدمات تُجسِّد عناية السعودية بتوفير أحدث الإمكانيات لخدمة الحرمَيْن

عبَّر عدد من المعتمرين بالمسجد الحرام عن إعجابهم بتكامل الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام، ومواءمتها للتطلعات والاحتياجات كافة التي تعينهم على أداء النسك والعبادات في أجواء روحانية وإيمانية، واستغلال أوقات وجودهم بالمسجد الحرام بالدعاء والاستغفار والابتهال للمولى -عز وجل- أن يغفر لهم ويرحمهم.
وأكدت "نصرة حسين" التي جاءت من بريطانيا لأداء العمرة العناية الفائقة من الجهات المعنية كافة بخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من وصولهم إلى المطار حتى وصولهم إلى المسجد الحرام، وحرصهم على تقديم التسهيلات والتجهيزات كافة لتسهيل تنقُّلهم، داعية الله -عز وجل- أن يجزي القائمين كافة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم في خدمة المسلمين القادمين من أنحاء العالم.
وأشار "محمد الحربي" من معتمري الداخل إلى مدى جودة الخدمات المقدَّمة بالمسجد الحرام، ودورها في تنظيم وتفويج الحشود، وتنوُّع الخدمات التوجيهية والإرشادية والفنية، وغيرها من الخدمات التي توفرها السعودية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين في المجالات كافة.. مقدمًا شكره لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة على جهودهم الميدانية التي أثمرت -بعد عون الله وتوفيقه- تحقيق مستهدفات السعودية نحو تقديم أرقى الخدمات، واستحداث مختلف الإمكانات للتطوير والتحسين المتواصل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
وقال "عبدالعظيم إبراهيم عبدالحميد" من جمهورية مصر العربية: "نؤدي عباداتنا اليوم في المسجد الحرام ونحن آمنون مطمئنون بفضل من الله -عز وجل-، ثم بفضل جهود المملكة العربية السعودية في توفير الخدمات كافة للقاصدين. ولا يسعنا اليوم غير تأكيد عظيم الثناء على أناس سخَّروا طاقاتهم لجودة الخدمات الميدانية على مدار (24) ساعة". مشيرًا إلى أن "الإنجازات والمشاريع التنموية تتوالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لتجسِّد الريادة العالمية للمملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين".