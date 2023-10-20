وزارة الشؤون الإسلامية تسلم 50 ألف نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف للجبل الأسود

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والبالغ عددها (50) ألف نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، للمشيخة الإسلامية بالجبل الأسود، وذلك في مدرسة محمد الفاتح الثانوية بالعاصمة بودغوريتشا، بحضور المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية رفعت فيزيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا غير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، والملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك الشيخ عامربن بنوان العنزي.
وفي كلمة له خلال تسليم الهدية، أكد السفير فيصل حفظي، أن هذه الهدية تعكس رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقاً مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، وهي امتداد للعطاء المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في العالم أجمع.
وقال: "أتشرف في هذا اليوم المبارك ونيابةٍ عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتدشين هدية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من المصاحف والبالغ عددها خمسين ألف نسخة من معاني القرآن الكريم باللغتين البوسنية والألبانية".
كما رفع "حفظي" - بهذه المناسبة - شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله طباعةٍ ونشراً وتعليماً، معربًا عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وحرصه على تسليم هذه الهدية الغالية والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وللمشيخة الإسلامية في الجبل الأسود، والملحقية الدينية في جمهورية البوسنة والهرسك؛ على العمل على توزيع هذه المصاحف على المسلمين في الجبل الأسود.. سائلاً الله العلي القدير التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
وتعد هذه الهدية من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، وتعنى بمتابعة وحرص من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى البرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين بالعالم وتثمين بدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.