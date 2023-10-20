وزارة الشؤون الإسلامية تسلم 50 ألف نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف للجبل الأسود

كما رفع "حفظي" - بهذه المناسبة - شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله طباعةٍ ونشراً وتعليماً، معربًا عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وحرصه على تسليم هذه الهدية الغالية والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وللمشيخة الإسلامية في الجبل الأسود، والملحقية الدينية في جمهورية البوسنة والهرسك؛ على العمل على توزيع هذه المصاحف على المسلمين في الجبل الأسود.. سائلاً الله العلي القدير التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.