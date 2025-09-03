الرياض تستضيف معرض الصقور والصيد الدولي وسباق الملواح في أكتوبر

تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025 فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، بتنظيم نادي الصقور السعودي، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
ويُعد المعرض الأكبر من نوعه عالميًا، ويجمع محبي وهواة الصقور والصيد من داخل المملكة وخارجها، كما يُمثل المنصة الأولى لبيع أسلحة الصيد بمختلف أنواعها، ويقدّم تجربة متكاملة تعليمية وترفيهية وتوعوية للأسرة.
وتشمل فعاليات المعرض: متحف شلايل، منطقة حمى، أجنحة المحميات الملكية، مغامرات السفاري، عروض الفروسية وركوب الهجن، مزاد الصقور، جناح صقار المستقبل، ورش عمل علمية، إلى جانب جناح صيني مميز، وأجنحة للرعاة والمشاركين، والمزيد من الأنشطة التفاعلية والمطاعم والمقاهي.
بالتزامن مع المعرض، ينظم النادي سباق الملواح خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر، حيث يتنافس المشاركون على سرعة الصقر في قطع مسافة 200 متر، في أجواء تعكس مهارة الصقارين وروح التحدي.
ويُعد الحدث تظاهرة تراثية وثقافية عالمية تُبرز شغف السعوديين بهواية الصيد والصقور، وتعزز مكانة المملكة كوجهة دولية لهذا الموروث العريق.