معرض الفن التشكيلي العماني.. نافذةُ تَواصل بصرية للثقافة العمانية مع زوار "كتاب الرياض"

وأشارت عواطف بنت علي الفزاري إلى أن لوحة للفنان التشكيلي العماني فهد المعمري، مستوحاة من النموذج المعماري الذي اشتهرت به منطقة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة؛ حيث كانت تشييد البيوت القديمة فوق الجبل، على أن تعلو قمة الجبل قلعة أو حصن لحماية تجمع البيوت، كما أشارت إلى لوحة للفنان التشكيلي العماني محمد بن حسين الحجري استوحاها من السوق في منطقة الجبل الأخضر العمانية، الذي يباع فيه ماء الورد الطبيعي، الذي يصنع في الجبل، كما تباع فيه المنتجات الزراعية المنتجة في الجبل الأخضر مثل، الرمان والتين، التي تبدو في اللوحة.