تقديرًا لمكانتها وتعزيزًا لدورها.. "مركز وقاء" يحتفي بالمرأة في يومها العالمي

وأشار "الغامدي" إلى عناية ديننا الحنيف بالمرأة حيث أولاها اهتمامًا كبيرًا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، فالمرأة في الإسلام هي الأم والأخت والابنة والزوجة شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، وقد كلفها الله مع الرجل للنهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض، ولعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت قدرتها على إحداث التغير الإيجابي في مختلف المجالات.