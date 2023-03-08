تقديرًا لمكانتها وتعزيزًا لدورها.. "مركز وقاء" يحتفي بالمرأة في يومها العالمي

احتفى مركز وقاء اليوم الأربعاء بيوم المرأة العالمي تقديرًا لمكانتها وتعزيزًا لدورها.
ويأتي هذا الاحتفاء لتسليط الضوء على ما تقدمه المرأة من أعمال، ولتأكيد دورها المهم في بناء المستقبل، وتشجيعها على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، باعتبارها شريكًا للرجل في تحقيق الإنجازات.
وشدد الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، على الدور الفاعل لمنسوبات المركز، موضحًا أن "وقاء .. يعتز بمنسوباته" اللواتي كان لهن الدور والأثر البالغ في إحداث النقلة النوعية وبناء مستقبل وقاء، وأن المركز يعمل على دعم المرأة ويسعى لمواكبة توجهات القيادة الحكيمة ورؤية المملكة الطموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة؛ اعتزازًا وتثمينًا لدورها المهم في مسيرة التنمية.
وأشار "الغامدي" إلى عناية ديننا الحنيف بالمرأة حيث أولاها اهتمامًا كبيرًا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، فالمرأة في الإسلام هي الأم والأخت والابنة والزوجة شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، وقد كلفها الله مع الرجل للنهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض، ولعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت قدرتها على إحداث التغير الإيجابي في مختلف المجالات.
واشتمل اليوم العالمي للمرأة على عددٍ من البرامج والفعاليّات الخاصة بالعناية بالمرأة، ويأتي هذا العام تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام"، كما أن الاحتفاء يأتي تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المرأة ودورها الفعّال في المجتمعات.