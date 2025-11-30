نيابة عن وزير الخارجية.. "الرسي" يشارك في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ46

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في اجتماع الدورة الـ166 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.