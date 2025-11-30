نيابة عن وزير الخارجية.. "الرسي" يشارك في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية الـ46

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في اجتماع الدورة الـ166 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وشهد الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة الخليجية الـ45، إلى جانب التحضيرات الجارية لانعقاد القمة المقبلة في دورتها الـ46.
وحضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري، ومدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون فيصل بن سعيد.