تنظيم ورشة عمل وفعاليات توعوية متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للحياة الفطرية

وتحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ ينظّم المركز يوم الأحد المقبل ورشة عمل متخصّصة بعنوان "تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية"، بهدف تعزيز الشراكة بين المركز والجهات والهيئات الحكومية والروابط الخضراء المهتمة بالحياة الفطرية، إضافة إلى عرض أفلام توعوية من إنتاج المركز في المطارات الرئيسة في المملكة، وغيرها من الفعاليات الموجهة للطفل والمجتمع.