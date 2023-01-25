أمانة الشرقية والعثيم للاستثمار توقعان اتفاق تعاون نموذجي لإنشاء مشروع نوعي على واجهة الخبر البحرية

وقعت أمانة المنطقة الشرقية وشركة أميال الواجهة البحرية المحدودة (إحدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار) اتفاقية تعاون استثماري لإنشاء مشروع نموذجي بالمنطقة الشرقية على واجهة الخبر البحرية "واجهة الخبر" بتكلفة تصل إلى (400) أربعمائة مليون ريال.. وذلك في إطار المشاريع الاستثمارية النوعية التي أطلقتها أمانة الشرقية بالتعاون مع القطاع الخاص لإبراز المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية والتنموية في الخليج العربي.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية تزامناً مع انعقاد ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المقام في العاصمة السعودية الرياض.
وقع الاتفاقية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم للاستثمار.
ويحظى المشروع الذي يقام على أرض مساحتها (52000) متر مربع بموقعه المثالي وإطلالته المميزة على شاطئ الخليج العربي.
ويهدف المشروع إلى دعم خدمات التسوق والترفيه والسياحة من خلال إنشاء مجمع تجاري متعدد الاستخدام بمواصفات حديثة لاستقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية ومكاتب تجارية ومرافق ترفيهية حديثة ومطاعم ومقاهٍ يتم تجهيزها وفق أفضل المعايير، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية وتحسين جودة الحياة وتطوير البيئة للازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار أن مشروع "واجهة الخبر" يعد أحد المشاريع المتكاملة والنوعية للشركة على واجهة الخبر البحرية والذي يأتي في إطار إستراتيجيتها التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة تعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص في ظل الاهتمام والدعم الذي تقدمه القيادة "من أجل مستقبل مشرق يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول وتعزز الإنجازات المبهرة التي حققتها المملكة.
وعبر بن عميره عن إشادته بالجهود المباركة التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التي تشهد تحولات متسارعة وتنمية في كافة المجالات.
وثمن جهود أمانة المنطقة الشرقية ومبادراتها النوعية وجهودها المتصلة في خدمة المواطنين من خلال تقديم العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الكبرى والإستراتيجية في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية، والاهتمام برفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن وفرص معيشته الرغدة تحقيقاً لبرامج جودة الحياة.
وأشار بن عميره إلى اهتمام شركة العثيم بإنشاء مشروع تنموي سياحي متكامل في مدينة الخبر بموقعه وإطلالته المميزة على الخليج العربي وتجهيزه بكافة الوسائل الحديثة والمبتكرة بما يواكب أنماط الحياة العصرية ويتماشى مع إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية في برنامج جودة الحياة
وقال إن مشروع "واجهة الخبر" يعكس رؤية الشركة وتوجهها الإستراتيجي في تنفيذ مشروع حديث بمواصفات مبتكرة على واجهة الخبر البحرية ليصبح وجهة استثنائية لسكان الخبر وقاصديها من داخل وخارج المملكة.
ونوه إلى أن تكامل الخدمات التي يقدمها المشروع تعزز من قيمته الاستثمارية وتفتح المجال لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية إلى جانب البعد السياحي والترفيهي فضلاً عن توفير العديد من الفرص الوظيفية الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.