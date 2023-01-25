أمانة الشرقية والعثيم للاستثمار توقعان اتفاق تعاون نموذجي لإنشاء مشروع نوعي على واجهة الخبر البحرية

وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار أن مشروع "واجهة الخبر" يعد أحد المشاريع المتكاملة والنوعية للشركة على واجهة الخبر البحرية والذي يأتي في إطار إستراتيجيتها التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة تعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص في ظل الاهتمام والدعم الذي تقدمه القيادة "من أجل مستقبل مشرق يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول وتعزز الإنجازات المبهرة التي حققتها المملكة.