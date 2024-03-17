"هدايات قرآنية 7": "بساتين وأمطار وثمار".. تشويقات قرآنية لأولئك الذين يبذلون العطاء بسخاء

وقال "الذكري" في مطلع حديثه: يستمر القرآن الكريم في توجيهاته الربانية، والبناء الإيماني للمؤمنين، وصيانة أعمالهم، فبعدَ أن ذكر المثال السيء لأصحاب المنِّ والأذى في صدقاتهم، أعقبه بمثال إيجابيّ إيماني لمن حسُنت نيته وطاب عمله في نفقته رجاء ما عند الله، فقال - تعالى -: "وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".