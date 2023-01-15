"فيصل بن بندر" يكرِّم الفائزين بجائزة أمير الرياض للتميز

وأضاف أن هذه الجائزة أسست لتبقى وتسير في الطريق الصحيح، والجميع يقدم كل ما أوتي من مال ومن فكر ومن جهد ومن توجه في سبيل إنجاح مثل هذه الجائزة، والعام الحالي نبدأ بالطلب، وسيكون هناك جوائز متفرعة وكثيرة في السنة القادمة.