لأول مرة بالطائف.. "الزايدي" يفتتح أول ملتقى لسلاسل الإمداد في ظل التحول الصحي

افتتح نائبُ الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور فواز فايز الزايدي، مساء أمس؛ الملتقى السنويَّ الأول لسلاسل الإمداد تحت شعار "إشراقة سلاسل الإمداد في ظل التحول الصحي"، والذي نظّمه مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ويستهدف مدراء وموظفي الإمداد، ومدراء الصيدليات، ومدراء مراقبة المخزون بمرافق التجمع، وبمشاركة عدد من مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية.
ويعتبر الملتقى الأول من نوعه الذي يقام بالمحافظة ويناقش كثيرًا من المواضيع المتعلّقة بالتحول الصحي في مجال سلاسل الإمداد؛ حيث بدأت الجلسات العلمية بمحاضرة للدكتور فواز الزايدي نائب الرئيس التنفيذي بتجمع الطائف الصحي بعنوان "دور سلاسل الإمداد في التحول الصحي"، ثم قدم عبدالعزيز السفياني مدير مكتب ديوان المحاسبة بالطائف محاضرةً تناولت رؤية الجهات الرقابية في تحسين عمل المستودعات الحكومية.
فيما انطلقت الجلسات العلمية بالفترة الثانية بمحاضرة عن "أهمية دور التخطيط في سلاسل الإمداد"، قدّمها شاكر الثبيتي من إدارة التخطيط بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وأعقبها محاضرة لدور شركة نوبكو في استدامة عمل المستودعات الحكومية بمحاضرة شارك في تقديمها كل من: عماد الزهراني، وعبدالله النفيعي، وفيصل العساف.
واختتم الملتقى بتكريم المحاضرين والمشاركين بالملتقى.