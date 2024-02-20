لأول مرة بالطائف.. "الزايدي" يفتتح أول ملتقى لسلاسل الإمداد في ظل التحول الصحي

افتتح نائبُ الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور فواز فايز الزايدي، مساء أمس؛ الملتقى السنويَّ الأول لسلاسل الإمداد تحت شعار "إشراقة سلاسل الإمداد في ظل التحول الصحي"، والذي نظّمه مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ويستهدف مدراء وموظفي الإمداد، ومدراء الصيدليات، ومدراء مراقبة المخزون بمرافق التجمع، وبمشاركة عدد من مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية.