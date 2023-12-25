النائب العام يستعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي مع المدعي العام الكوري

وفي بداية اللقاء، رحّب "المعجب" بالضيف والوفد المرافق، مثمنًا هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.