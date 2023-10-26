بأكثر من "250" جلسة.. اختتام أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار 7"

اختتمت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، بالرياض اليوم، أعمالُ الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، بمشاركة ما يقارب "6000" مشارك من أكثر من "90" دولة، و"500" متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة.