هطول أمطار متوسطة على ينبع و"المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

تشهد الآن محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء المحافظة حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها مهيبة بقائدي المركبات للانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.