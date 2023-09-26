عن الأصداء العالمية للقاء سمو ولي العهد.. "اليوسف": 7 أمور أساسية وراء الأثر الكبير الذي تركته المقابلة على كل مشاهد

وفي مقاله "لقاء سمو ولي العهد.. اللغة والمعنى والتأثير" بصحيفة "الرياض"، يقول اليوسف: "لم يكد ينتهي لقاء سمو ولي العهد على قناة فوكس نيوز إلا وكانت الأصداء عالية وعالمية، وظهر أن كثيراً من المسؤولين في عدد من دول العالم تابعوا اللقاء وتفاصيله بل وعلقوا عليه.. ولم ينتهِ مذيع فوكس نيوز، المشهود له بالتوازن المهني في قناة يهتم بمتابعتها الكثير، إلا وكانت القنوات الأميركية تتلقفه بالمداخلات واللقاءات في نشراتها للتعرف عن انطباعاته حول اللقاء، والذي أبدى فيها انطباعاً جميلاً في مجمل تفاصيل الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام وضمنها كان اللقاء الاستثنائي له ولقناته".