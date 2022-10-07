"مجاميع قرصنة وميليشيات رقمية".. أين وصلت قدرات إيران على شن هجمات إلكترونية؟

ودفع استفحال خطورة الهجمات الإيرانية عبر العالم، والتقدم الذي أحرزته في مجال الحروب السيبرانية، العديد من مراكز الأبحاث في العالم إلى دراسة قدراتها، والخطورة التي باتت تمثلها إيران على أمن الدول؛ ومنها المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الذي أصدر دراسة حملت عنوان "مجاميع القرصنة والميليشيات الرقمية الإيرانية" للباحث حسن الرزو، الذي بيّن أن "خطورة الحروب المعلوماتية تكمن في كونها غير معلنة، وتحصل دون سابق إنذار، ولا يمكن التنبؤ بتوقيتات بداياتها، وأنها تتغلغل من خلال ثغرات وفجوات رقمية لا تستشعر الضحية وجودها إلا بعد حصولها، أو قد يستمرّ تأثيرها لمدة طويلة قبل أن تستشعر حصولها.