انطلاق فعاليات مهرجان "شرورة" الشتوي في نسخته السادسة

ويتبع لمحافظة شرورة إداريًا، مراكز وقرى: الوديعة، والأخاشيم، تماني، وأم البراميل، والقراين، وقلمة خجيم، وحمراء نثيل، وبهجة، وقلمة سلطان، وأم الملح، ومجه، وأم غوير.