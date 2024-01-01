تشهد محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته السادسة.
وقال محافظ شرورة المكلّف موفق بن عبدالهادي العنزي: "إن شرورة تحظى كسائر محافظات ومناطق المملكة، باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة ومتابعة من أمير منطقة نجران ونائبه".
وأضاف "العنزي"، أن "شرورة" تعد من أكبر محافظات نجران؛ حيث تشهد مشروعات تنموية وتطويرية كان لها الأثر باعتمادها مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما حلت بالمرتبة التاسعة على مستوى المملكة في يناير 2021م.
ولفت إلى أن مهرجان شرورة الشتوي، يشهد حراكًا اقتصاديًا وثقافيًا خلال فعالياته المتنوعة وإقبالًا متزايدًا من داخل المملكة ودول الخليج العربية.
وأشار إلى أنه في نسخته السادسة هذا العام يشتمل على مزاد الإبل والمحالب ورالي شرورة، والصقور، وسباق الهجن، بالإضافة لأركان الأسر المنتجة.
وتعد شرورة، الواقعة على بعد 360 كلم، جنوب شرق مدينة نجران، درة الربع الخالي وجوهرته الثمينة والبوابة الشرقية لمنطقة نجران مع الجمهورية اليمنية، عبر منفذ الوديعة الحدودي على بعد 50 كلم من المحافظة.
وسميت "شرورة" بهذا الاسم؛ لأنها كان عند مرور القوافل وأهل الهجن قديمًا على موقع تلك الصخور المطلة على المحافظة تتطاير الأحجار النارية من أخفاف الإبل فتتصادم ببعضها البعض فتولد شرارات مضيئة.
ويتبع لمحافظة شرورة إداريًا، مراكز وقرى: الوديعة، والأخاشيم، تماني، وأم البراميل، والقراين، وقلمة خجيم، وحمراء نثيل، وبهجة، وقلمة سلطان، وأم الملح، ومجه، وأم غوير.
وشهدت المحافظة ومراكزها تقدمًا تقنيًا ونهضة تنموية في شتى المجالات التعليمية والصحية ووسائل نقل حديثة، عززها إنشاء مطار برحلات مجدولة وطرق مواصلات معبدة تربطها بمدينة نجران ومركز سلطانة بمحافظة يدمة، ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.
كما أسهم مستشفى شرورة العام في تعزيز الصحة العامة لسكان المنطقة وزوارها، الذي يشمل جميع الأقسام والاختصاصات الطبية العامة، وقسم تنويم يتكون من 100 سرير موزع بين أقسام المستشفى.
إضافةً إلى مركز الأمير مشعل بن سعود لطب الأسنان، وثمانية مراكز صحية تتوزع بين المحافظة والمراكز التابعة لها.
فيما عزز البناء المضطرد للمدارس والمجمعات التعليمية وفتح فروع لجامعة نجران والمعهد المهني التقني والكلية التقنية، جودة التعليم بالمحافظة، ورفع مستوى مخرجاته.
ومن خلال 75 مدرسة للبنين، و110 مدارس للبنات، بمختلف مراحل التعليم العام، و6 للبنين و9 للبنات في التعليم الخاص، و4 مدارس تربية خاصة للبنين، و6 للبنات، وثلاث مدارس أجنبية بمجموع طلاب وطالبات في التعليم بمراحله الثلاث "الابتدائي والمتوسط والثانوي والتربية الخاصة"، تجاوز 34 ألف طالب وطالبة.
وعملت الإدارات الحكومية في شرورة، على دعم البنية الأساسية في المحافظة وتعزيز جوانب الحياة والرفاه والترفيه في أرجائها.
فنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، حملات التحصين لحيوانات المحافظة، وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والهادفة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.
كما عمل الفرع على زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة ومراكزها من خلال توزيع الشتلات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة؛ لتحقيق مبادرة السعودية الخضراء.
إضافةً إلى تشغيل وصيانة ونظافة منظومة نقل المياه إلى المحافظة من خلال شبكات ومحطات التوزيع والتنقية الموزعة في أرجائها، وتشغيل وصيانة ونظافة شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتشغيل وصيانة ونظافة مشروعات آبار القرى والهجر التابعة للمحافظة.
كما عمل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تحسين الضمان الاجتماعي والتمكين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "تمكين" 324 مستفيدًا.
فيما بلغ عدد المتطوعين بالمحافظة، وفقًا لمنصة العمل التطوعي في العام 2023 م، 31457 متطوعًا ومتطوعة من خلال 25315 فرصة تطوعية، بـ 338104 ساعات تطوعية طوال العام.