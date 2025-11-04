مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج يضع حداً لمعاناة مراجعة مع مضاعفات عملية سمنة سابقة غير دقيقة

وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، حداً لمعاناة مراجعة بتدخل طبي تصحيحي، لجراحة سمنة سابقة، أجريت في مستشفى آخر قبل "3" أشهر، ونتج عنها ثقب وتسرب بالمعدة، وأجرى لها فريق طبي قاده د. لقمان عثمان استشاري الجراحة العامة، ود. عادل الأمين استشاري الجهاز الهضمي، عملية منظار متقدمة دون فتحات جراحية أعادت المراجعة إلى حياتها الطبيعية.
وكانت المراجعة قد دخلت المستشفى عبر قسم الطوارئ، بسبب شعورها بآلام حادة بالبطن، وبالاطلاع على تاريخها المرضي، تبين أنها أجرت عملية قص معدة مؤخراً، وأخضعها الفريق الطبي لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وأظهرت صور الأشعة ثقباً وتسرباً بالمعدة.
وتمت دراسة الحالة والإنتهاء إلى خطة علاجية، اعتمدت على التعامل مع الحالة بمنظار الجهاز الهضمي الداخلي، بدلاً من إحداث فتحات بالبطن، وتم إغلاق الثقب بالدخول عبر الفم بالمنظار، ومضى التدخل الطبي بسلاسة وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "7" أيام محاطة بالرعاية الصحية الحثيثة، تحسنت خلالها حالتها بوتيرة سريعة، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
وقال د. لقمان أن فحوصات ما بعد العملية أكدت اختفاء التسرب بشكل كامل، كما أن المراجعة تخلصت من كافة الأعراض التي كانت تعاني منها لعدة أشهر.
من جانبه أوضح د. عادل أن هذه التقنية تتميز عن الجراحات التقليدية، وعمليات المنظارعبر فتحات بالجلد، بأنها تتم من خلال الدخول عن طريق الفم بعد تخدير الحنجرة، ومن ثم المرور إلى المعدة وموضع الثقب، وإغلاقه دون إحداث أي جروح خارجية صغيرة كانت أو كبيرة.