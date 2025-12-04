السعيد لسبق: "سيبراني" منصة سعودية تكشف هوية التهديدات عالميًا.. و70% من مدخلات الشركة ستكون وطنية بالكامل بحلول 2030"
كشف الرئيس التنفيذي لشركة سيبراني التابعة لأرامكو الرقمية، المهندس سعيد عبدالله السعيد، عن إطلاق منصة سعودية جديدة تُعد الأولى من نوعها في المعلومات الاستباقية للأمن السيبراني، مؤكداً في حديثه لـ"سبق" أن المنصة تمثل نقلة نوعية في رصد وتتبع التهديدات على مستوى العالم قبل وقوعها. وقال السعيد لـ"سبق": "اليوم نعلن عن منصة متخصصة تجمع معلومات استقصائية دقيقة عن أي مهاجم سيبراني في العالم، شرقًا كان أو غربًا، ما يمنحنا قدرة كبيرة على التنبؤ بالهجمات وصدّها في مراحل مبكرة أو قبل حدوثها. هذه ميزة استباقية ضخمة تُحدث فرقًا في حماية المنشآت الحيوية".
وأشاد السعيد بالفريق الوطني الذي يقود تشغيل وتطوير المنصة، مؤكداً: "القائمون عليها شباب سعودي محترف ومختص في الأمن السيبراني، ووجود هذه العقول هو أهم عناصر القوة لدينا".
وخلال مشاركته في معرض بلاك هات 2025، أعلن السعيد أن سيبراني باتت اليوم شركة مرخّصة كمقدّم خدمة مستوى أول لدى هيئة الأمن السيبراني، ولديها صلاحية خدمة الجهات الحكومية الحساسة والقطاعات الوطنية الحرجة، إضافة إلى القطاع الخاص. وأوضح: "سيبراني تستثمر بقوة في الكوادر الوطنية لرفع قدراتهم لمستوى عالمي حقيقي، كما نستثمر مبالغ طائلة في تطوير منتجات وطنية سعودية تُصنّع محلياً بأيادٍ سعودية. ولدينا اليوم 6 منتجات متطورة، ونستهدف أن تكون 70% من مدخلات الشركة سعودية بالكامل بحلول 2030 بإذن الله".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تُعد من أبرز الجهات التي تمتلك مراكز أمن سيبراني مُدارة للمنشآت الصناعية، مضيفًا: "استثمرنا في هذا المجال تقنياً وبشرياً، ونحن من الشركات القليلة المتخصصة في الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية. نعمل على توطين حلول عالمية، وتطوير منتجات سعودية خالصة، وامتلاك التقنيات التي تعزز أمن المصانع والمنشآت الحيوية".
واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على أن رؤية الشركة ترتكز على توطين التقنيات وامتلاك المنتجات الصناعية السيبرانية، قائلاً: "سيبراني تسير نحو أن تكون لاعباً إقليمياً وعالمياً في حلول الأمن السيبراني، وبأيدٍ وخبرات سعودية مئة بالمئة بإذن الله".