السعيد لسبق: "سيبراني" منصة سعودية تكشف هوية التهديدات عالميًا.. و70% من مدخلات الشركة ستكون وطنية بالكامل بحلول 2030"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سيبراني التابعة لأرامكو الرقمية، المهندس سعيد عبدالله السعيد، عن إطلاق منصة سعودية جديدة تُعد الأولى من نوعها في المعلومات الاستباقية للأمن السيبراني، مؤكداً في حديثه لـ"سبق" أن المنصة تمثل نقلة نوعية في رصد وتتبع التهديدات على مستوى العالم قبل وقوعها. وقال السعيد لـ"سبق": "اليوم نعلن عن منصة متخصصة تجمع معلومات استقصائية دقيقة عن أي مهاجم سيبراني في العالم، شرقًا كان أو غربًا، ما يمنحنا قدرة كبيرة على التنبؤ بالهجمات وصدّها في مراحل مبكرة أو قبل حدوثها. هذه ميزة استباقية ضخمة تُحدث فرقًا في حماية المنشآت الحيوية".