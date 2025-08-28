"التجارة": إدانة 6 أشخاص بجريمة التستر وسجنهم وتغريمهم ومصادرة متحصلات الجريمة وقدرها 239 مليون و 26 سيارة

شهرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وهم: "صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX6553) و"بندر بن فهد بن عبدالله الحميد" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX0903) و"صدام رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX7192) و"هيثم رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX4451) و"بسام رزاز أحمد حمود" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX7218) و"أحمد شوقي عطايا الطناني" فلسطيني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX8206).